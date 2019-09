DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.901,30 -0,80% +15,48% Euro-Stoxx-50 3.419,10 -0,39% +13,92% Stoxx-50 3.140,34 -0,27% +13,78% DAX 11.906,81 -0,39% +12,76% FTSE 7.256,35 -0,35% +8,23% CAC 5.466,63 -0,48% +15,56% Nikkei-225 20.625,16 +0,02% +3,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 179,41 +38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,00 54,77 -2,0% -1,10 +12,4% Brent/ICE 57,83 58,66 -1,4% -0,83 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.531,25 1.529,60 +0,1% +1,65 +19,4% Silber (Spot) 18,49 18,49 -0,0% -0,00 +19,3% Platin (Spot) 938,42 929,45 +1,0% +8,97 +17,8% Kupfer-Future 2,48 2,53 -2,2% -0,05 -6,3%

Der stärkere Dollar drückt in Verbindung mit Konjunktursorgen die Ölpreise. Einen weiteren Belastungsfaktor macht die Commerzbank in einem Medienbericht aus, wonach innerhalb der Opec die vereinbarten Förderquoten nicht mehr genau eingehalten werden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte gemeldet, Saudi-Arabien, Irak und Nigeria, aber auch Russland, im August mehr Öl gefördert hätten. Dadurch sei die Gesamtfördermenge des Kartells erstmals seit November gestiegen.

Gold ist vor dem Hintergrund der politischen und konjunkturellen Unwägbarkeiten als sicherer Hafen gesucht. Auch die Erwartung weiter sinkender Zinsen und die vielerorts schon negativen Anleiherenditen machten das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiv, sagt Alan Ruskin von der Deutschen Bank.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnen sich an den US-Börsen zur Eröffnung am Dienstag deutlichere Verluste ab. Handelskonflikt und Brexit sind nach wie vor die zentralen Themen am Markt. Im Streit um wechselseitige Strafzölle zwischen den USA und China hat Peking am Montag eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation angekündigt. Und im britischen Parlament beginnt am Dienstagnachmittag (Ortszeit) nach der Rückkehr der Parlamentarier aus der Sommerpause die Debatte zum Austritt Großbritanniens aus der EU und möglichen Anti-No-Deal-Anträgen.

In den USA müssen die Anleger eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Kurz nach der Startglocke an der Wall Street wird der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August veröffentlicht, ihm folgen sein Pendant von ISM und die Juli-Daten zu den Bauausgaben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff: 49,9 zuvor: 50,4 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,0 Punkte zuvor: 51,2 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gewinnmitnahmen haben die Erholung an den europäischen Aktienmärkten erst einmal gestoppt. Etwas gedämpft wird die Stimmung von der Sorge um einen so genannten "No-Deal-Brexit", also einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Größter DAX-Verlierer sind Thyssenkrupp, die mit dem bevorstehenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex und einer skeptischen Analysten-Studie um 3,1 Prozent auf 10,70 Euro fallen. Credit Suisse hat ein Kursziel von 9 Euro errechnet. Der schwächere Euro stützt die Aktien der exportorientierten Autohersteller, ihr Stoxx-Branchenindex steht mit einem wenn auch geringen Plus von 0,2 Prozent als einziger Sektorindex auf der Gewinnerseite. Mit Fusionsspekulationen ziehen Fiat um 2,3 Prozent an und Renault um 1,8 Prozent. Schwächste Branchen in Europa sind die Rohstofftitel mit einem Minus von 1,3 Prozent und die Einzelhändler, deren Branchenindex um 1,1 Prozent nachgibt. Dabei geben Luxusgüter-Aktien wie Kering oder LVMH deutlich nach, Händler verweisen auf die Unruhen in Hongkong. Der Batteriehersteller Varta (plus 11,2 Prozent) baut seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Zellen angesichts einer andauernd hohen Nachfrage weiter aus. Die Analysten der Commerzbank sind weiterhin bullisch für die Aktie und haben das Kursziel auf 110 von 80 Euro hochgenommen. Die Aktien der Deutschen Börse werden neu in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen. Unibail-Rodamco müssen dafür den Index verlassen. Die Aktie der Deutschen Börse gibt nach der Rally der vergangenen Tage nun um 0,3 Prozent nach. Unibail fallen um 0,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Mo, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0936 -0,31% 1,0937 1,0968 -4,6% EUR/JPY 116,05 -0,38% 116,29 116,54 -7,7% EUR/CHF 1,0835 -0,29% 1,0854 1,0870 -3,7% EUR/GBP 0,9084 -0,09% 0,9112 0,9091 +0,9% USD/JPY 106,12 -0,07% 106,23 106,26 -3,2% GBP/USD 1,2034 -0,26% 1,2017 1,2062 -5,7% USD/CNY 7,1774 +0,08% 7,1814 7,172 +4,4% Bitcoin BTC/USD 10.365,25 -0,22% 10.426,25 9.906,50 +178,7%

Die Zuspitzung des Brexit-Streits in Großbritannien drückt das Pfund auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Einem Regierungsvertreter zufolge strebt Premierminister Boris Johnson eine Neuwahl für den 14. Oktober an, sollte das Parlament in seiner Sitzung an diesem Dienstag gegen seine Brexit-Strategie stimmen. Bei einer Niederlage werde die Regierung bereits am Mittwoch eine Abstimmung über eine Neuwahl beantragen, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter.

Derweil sackt der Euro auf neue Zweijahrestiefs ab. Hintergrund sind zunehmende Spekulationen über umfangreiche Lockerungsmaßnahmen der EZB bei deren nächstem Treffen angesichts mauer Konjunktursignale.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ohne echte neue Impulse haben die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien am Dienstag überwiegend leicht nachgegeben. Vorgaben aus den USA fehlten gänzlich, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Konkrete neue Nachrichten vom US-chinesischen Handelsstreit gab es nicht. Unter den Einzelwerten legten Ito in Tokio um 2,5 Prozent zu, nachdem der Teeproduzent einen 6,6-prozentigen Gewinnanstieg in seinem ersten Quartal gemeldet hatte trotz eines gleichzeitigen genauso großen Umsatzrückgangs. Japan Tobacco litten unter einer Abstufung auf "Neutral" von "Buy" durch Nomura und büßten 1,1 Prozent ein. In Sydney verbesserten sich Westpac leicht um 0,4 Prozent, nachdem die Credit Suisse die Bankaktie auf "Outperform" von "Neutral" erhöht hatte.

CREDIT

Für die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen geht es am Dienstag leicht nach oben. Die Suche nach Rendite sorgt für eine hohe Nachfrage in der Anleihe von Thyssenkrupp. Der Industriekonzern brachte einen Anleihe mit Fälligkeit Juni 2023 bei einem Kupon von 1,875 Prozent. Das Interesse der Investoren war hoch, das Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro war mehrfach überzeichnet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank erhält Lizenz für chinesischen Anleihemarkt

Die Deutsche Bank bekommt eine weitere Lizenz für den chinesischen Anleihemarkt. Wie das Geldhaus mitteilte, erhält es von der National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII) eine sogenannte "Type-A"-Lizenz. Damit darf sie Anleiheemissionen für in China ansässige Unternehmen durchführen. Die Deutsche Bank ist nach eigenen Angaben eine von zwei in China tätigen ausländischen Banken, die diese Lizenz erhalten.

Nordex erhält ersten Auftrag für Stark-Windanlage in Schottland

Nordex hat den ersten Auftrag für die neue Delta4000 Stark-Windanlage erhalten. Wie der Windkraftanlagenbauer mitteilte, wurden zehn 133/4.8 Turbinen für das Projekt "Crossdykes" in Schottland geordert. Nordex wird den Windpark für seinen Neukunden Muirhall Energy errichten. Baubeginn soll in diesem Herbst sein. Nordex werde zudem die Wartung und den Service des Windparks für eine Laufzeit von 20 Jahren erbringen. Nach der Fertigstellung im Jahr 2020 soll "Crossdykes", nordöstlich der Stadt Lockerbie, 45.000 Haushalte mit Elektrizität versorgen. Muirhall Energy werde den Windpark ohne staatliche Förderung.

Metro Properties verkauft Großhandelsmarkt-Portfolio in Mitteleuropa

Metro Properties, das Immobilienunternehmen der Metro AG, hat 11 Großhandelsmärkte in Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion verkauft. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von mehr als 250 Millionen Euro. Käufer ist die FLE GmbH Wien, eine Tochter der französischen LFPI-Gruppe.

Home24 stabilisiert Ergebnisse im 2. Quartal - Ausblick bestätigt

Home24 hat im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert, operativ die Verluste stabilisiert und den Nettoverlust etwas verringert. Geholfen haben laut Unternehmen eine bessere Verarbeitung von Kundenaufträgen und neue Kunden. Nach dem ersten Halbjahr sieht sich das Berliner Online-Einrichtungsportal weitgehend auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr - trotz Verlustausweitung aufgrund von Kosten für die Eröffnung eines neuen Warenhauses. Allerdings will man bei der bereinigten EBITDA-Marge nun zwischen minus 9 und minus 6 Prozent landen. Im Mai hatte Home24 noch minus 9 bis minus 4 Prozent angepeilt.

Investitionen drücken Iliad-Gewinn - Glasfaser-Kooperation geplant

Die französische Iliad SA hat in der ersten Jahreshälfte 2019 wegen höherer Investitionen deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Außerdem berichtete der Internetdienstanbieter und Mobilfunkbetreiber von exklusiven Gesprächen mit der französischen Private-Equity-Gesellschaft Infravia für ein Gemeinschaftsunternehmen zum Ausbau des Glasfasernetzes. Beim Nettogewinn wies Illiad einen Rückgang auf 57 Millionen von 201 Millionen Euro aus. Das konsolidierte EBITDA ging um 7,4 Prozent auf 802 Millionen Euro zurück. Der Konzernumsatz legte unterdessen um 8,4 Prozent auf 2,61 Milliarden Euro zu.

Peugeot holt früheren Topmanager von Renault-Nissan

Peugeot hat einen früheren Topmanager der Allianz von Renault und Nissan Motor ins Unternehmen geholt. Wie der Opel-Mutterkonzern mitteilte, verantwortet Arnaud Deboeuf künftig die Strategie als Senior Vice President. Ein Peugeot-Sprecher erklärte, dass Deboeuf seinen Posten Montag angetreten habe. Bei Renault-Nissan war der Manager für die Kooperation der beiden Autohersteller zuständig. Deboeuf galt als ein enger Vertrauter des entlassenen Renault-Chefs und Nissan-Chairman Carlos Ghosn.

Tesco verkauft Hypothekenkreditportfolio an Lloyds Bank

Tesco verkauft sein Portfolio mit Hypothekenkrediten für rund 3,8 Milliarden Pfund an die Bankengruppe Lloyds. Die britische Supermarktkette erklärte, im Rahmen des Verkaufs von Tesco Personal Finance werde das gesamte Kreditbuch für Wohnimmobilien nebst Verwaltung bis Ende März 2020 an Halifax übertragen, eine Sparte der Lloyds-Tochter Bank of Scotland. Tesco Personal Finance verfügt über ein Portfolio von 23.000 Hypothekenkrediten mit einer Bilanzsumme von 3,7 Milliarden Pfund.

Wizz Air befördert deutlich mehr Passagiere im August

Wizz Air hat im August sowie im Zeitraum Januar bis August deutlich mehr Passagiere befördert und auch den Auslastungsfaktor verbessert. Wie die osteuropäische Billigfluglinie mitteilte, stieg die Zahl der Passagiere im August um 16 Prozent auf 4 Millionen, von 3,5 Millionen im Vorjahresmonat.

Von Januar bis August transportierte die Wizz Air Holdings 37,3 Millionen Passagiere, nach 32,3 Millionen im selben Vorjahreszeitraum.

Zumtobel startet mit deutlichem Gewinnzuwachs ins Geschäftsjahr

Zumtobel hat den operativen Gewinn mit Hilfe von Sparmaßnahmen und leichtem Wachstum zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres deutlich gesteigert. Das bereinigte EBIT in der Gruppe stieg im Zeitraum von Mai bis Juli um 58,4 Prozent 15,8 Millionen Euro. Auch der Überschuss legte um ein Drittel oder 2,8 Millionen auf 10,9 Millionen Euro zu, wie es in einer Mitteilung des österreichischen Lichtkonzerns heißt. Basis war ein leichtes Umsatzwachstum von 1,1 Prozent auf 296,4 Millionen Euro, das vor allem vom Geschäft in den deutschsprachigen Ländern getragen wurde.

