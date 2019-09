Die ESYS-Arbeitsgruppe hat Leitlinien für ein Marktdesign der Energiewende entwickelt. Die CO2-Bepreisung ist ein erster notwendiger Schritt. Gleichzeitig gilt es, Verzerrungen abzubauen, die heute einen effizienten Klimaschutz verhindern. Deutschland soll in 30 Jahren annähernd treibhausgasneutral sein. Mit welchen Maßnahmen dieses Ziel erreicht werden soll, will das Klimakabinett am 20. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...