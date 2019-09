Neue Features und Optimierungen sorgen für Innovation im 3D-Content-Workflow

Maxon kündigt heute die sofortige Verfügbarkeit von Cinema 4D Release 21 (R21) an. Die nächste Generation der professionellen 3D-Anwendung enthält High-End-Tools und Features wie das neuentwickelte System für Deckflächen und Bevels, ein vielseitiges Field-Force-Objekt, ein noch schnelleres User-Interface und verbesserte Integration neuer Hard- und Software-Technologien. Ab Release 21 vereint Maxon das komplette Featureset von Cinema 4D in einer einzigen Version. Im Zusammenspiel mit kostengünstigen Abo-Modellen soll dadurch kreativen Menschen den Einstieg in 3D erleichtert werden.

"Release 21 bietet einige bahnbrechende Innovationen und Effizienzvorteile. Wir wollen unsere Kunden darin unterstützen, die ständig wachsenden Anforderungen der wettbewerbsintensiven Content-Erstellung zu meistern", erklärt Maxon-CEO David McGavran. "Der vereinfachte Zugang zu Cinema 4D und niedrige Einstiegspreise sorgen dafür, dass Künstler sich weniger auf das Budget als vielmehr auf den Kreativprozess konzentrieren können."

Maxon präsentiert Cinema 4D R21 während der IBC 2019 erstmals einem größeren Publikum. Die Messe findet vom 13.-17. September 2019 im RAI Exhibition Center in Amsterdam statt, der Maxon-Stand befindet sich in Halle 7, Stand A 59. Informationen zu Vortragsprogramm, Zeiten und Referenten stehen auf www.C4DLive.com bereit.

Cinema 4D R21 ist für macOS und Windows erhältlich.

Über Maxon

Maxon ist ein führender Entwickler von professionellen 3D-Modeling, Painting, Animations- und Rendering-Lösungen. Die vielfach ausgezeichneten Softwarepakete Cinema 4D und Redshift 3D werden weltweit in zahlreichen Produktionen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Werbung, Games, sowie Visualisierung von Architektur, Medizin, Produktdesign oder Infografik eingesetzt. Das in Friedrichsdorf bei Frankfurt/M., Deutschland beheimatete Unternehmen unterhält Niederlassungen und Repräsentanzen in den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Japan und Singapur. Maxon Produkte sind direkt bei Maxon oder den zertifizierten Fachhandelspartnern erhältlich. Maxon ist Teil der Nemetschek Group.

Vicky Gray-Clark, Ambient PR, 408-318-1980, vicky@ambientpr.com