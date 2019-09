Berenberg glaubt nicht, dass es in Großbritannien zu Neuwahlen vor Ablauf der Brexit-Frist am 31. Oktober kommen wird. Volkswirt Kallum Pickering hält folgendes Szenario für "ziemlich wahrscheinlich": "Rebellierende Abgeordnete ändern das Brexit-Gesetz, um einen harten Brexit zu verhindern, Johnson setzt Neuwahlen für 14. Oktober an, das Parlament lehnt Neuwahlen ohne eine Verlängerung der Brexit-Frist ab oder lehnt Neuwahlen ganz ab und bringt ein Misstrauensvotum gegen Johnson ein, die Abgeordneten organisieren eine vorläufige Mehrheit, bitten um eine Verschiebung des Brexit, setzen ein neues Referendum und/oder Neuwahlen an."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2019 07:43 ET (11:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.