Auch wenn die IAA in diesem Jahr kleiner ausfällt als zuletzt: Viel zu sehen gibt es immer noch. Wer sich gut organisiert und ein wenig plant, hat mehr von der wichtigsten deutschen Automesse des Jahres.

Am Samstag, den 14. September, öffnet die 68. Internationale Automobilausstellung (IAA) ihre Pforten für das Publikum. Bis zum 22. September haben Besucher die Möglichkeit, sich automobile Neuheiten mit unterschiedlichen Antriebskonzepten anzuschauen. Die Messe ist aber schon lange keine reine Auto-Anschau-Veranstaltung mehr. Neben Autohersteller zeigen auch Zulieferer und Start-ups ihre Produkte und Zukunftsideen. Die IAA bietet zudem die Gelegenheit, sich über analoge und digitale Mobilitätstrends zu informieren oder sich selbst einmal hinters Steuer zu setzen und eine Runde mit seinem Wunschauto zu fahren. Das Angebot ist riesig. Wer es nutzen möchte, sollte im Vorfeld ein wenig planen.

EintrittskartenDie Planung geht bei den Tickets los. Wer vorab online auf www.iaa.de bestellt, spart Geld und Zeit beim Anstehen vor den Kassen. Sowohl die Wochenend-, Tages- als auch die günstigen Nachmittagseintrittskarten lassen sich im Internet ordern. Die Tickets sind so 2 Euro günstiger als im stationären Verkauf und kosten so 15, 13 und 9 Euro. Die ermäßigten Tickets (8,50 Euro) unter anderem für Teilnehmer des Bundesfreiwilligendiensts und Bezieher von ALG II sowie die Eintrittskarten für Familien (35 Euro; 2 Erwachsene plus 3 Kinder) müssen an einer Kasse erworben werden. Übrigens: Kinder unter 6 Jahre zahlen keinen Eintritt. Auch Menschen mit Behinderung mit dem Zusatz "B" im Ausweis sowie Rollstuhlfahrer haben mit je einer Begleitperson freien Eintritt. Die IAA-Tickets sind aber nicht für die Nutzung von Bussen und Bahnen im ÖPNV gültig. Allerdings gibt es mit dem Erwerb eines IAA-Ticket 10 Prozent Nachlass auf den Fahrpreis für eine Hin- und Rückfahrt per FlixBus oder FlixTrain zur Messe.

AnreiseWer lieber mit dem Auto zur Messe fährt, folgt den ...

