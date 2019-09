Der Energiekonzern will so zum Marktführer für Photovoltaik-Lösungen in netzfernen Gegenden Afrikas werden. Mobisol befindet sich seit April im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.Für Engie sind netzferne Photovoltaik-Lösungen in Afrika kein neues Geschäftsfeld: Über seine Tochter Fenix ??International bietet der Energiekonzern eigenen Angaben zufolge bereits Solar-Home-Systeme in Uganda, Sambia, Nigeria, Benin, Côte d'Ivoire und Mosambik an, hinzu kommen Minigrid-Lösungen über Engie Powercorner in Tansania und Gambia. Jetzt will der Energiekonzern das deutsche Start-up Mobisol übernehmen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...