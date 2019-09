Sonoro Metals Corp. beauftragt New Tiger Technologies mit der Eröffnung einer Niederlassung in China DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung Sonoro Metals Corp. beauftragt New Tiger Technologies mit der Eröffnung einer Niederlassung in China 03.09.2019 / 14:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sonoro Metals beauftragt New Tiger Technologies mit der Eröffnung einer Niederlassung in China VANCOUVER, British Columbia, Kanada. 3. September 2019. Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit New Tigers Technologies Ltd. ("NTT"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von New Tigers Consulting Ltd. (www.newtigers.com) in Suzhou, Provinz Jiangsu, VR China, getroffen hat, wonach NTT als Sonoros Vertreter fungiert und bei NTT eine Repräsentanz des Unternehmens einrichtet. Eine wichtige NTT-Funktion wird darin bestehen, in China ansässige Unternehmen aus dem Bereich Engineering, Procurement und Construction ("EPC", Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten), die als gut geeignet für Sonoros Projektanforderungen angesehen werden, zu identifizieren und Sonoro dort vorzustellen. NTT hat bereits bei den ersten Vorstellungen mitgewirkt und Sonoro in die Lage versetzt, Gespräche hinsichtlich der Entwicklung und finanziellen Strukturierung ihres geplanten Haufenlaugungs-Pilotbetriebs auf Cerro Caliche aufzunehmen. Im Rahmen dieses Engagements wird NTT weiterhin potenzielle chinesische Projektpartner für Sonoros Projekte identifizieren und vorstellen sowie gleichzeitig die laufende Kommunikation mit denjenigen erleichtern, die bereits mit dem Unternehmen Gesprächen führen. Laut der Vereinbarung wird NTT nach einer künftigen gemeinsamen Projektentwicklung durch Sonoro in Zusammenarbeit mit in China ansässigen Unternehmen weiterhin als chinesischen Niederlassung des Unternehmens fungieren. In der Woche des 21. Juli reisten der Chairman John Darch und der Finanzdirektor Neil Maedel auf einer von NTT organisierten und exklusiv für das Unternehmen durchgeführten exploratorischen Geschäftsreise nach Peking, Yantai, Shanghai und Hongkong, um sich mit Führungskräften zu treffen und Gespräche über potenzielle EPC- sowie Projektentwicklungs- und Strukturierungsvereinbarungen aufzunehmen. Das Unternehmen hat seitdem Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlossen und mit fünf in China ansässigen EPC-Unternehmen formelle Gespräche über potenzielle EPC-Verträge und Möglichkeiten zur Projektfinanzierung aufgenommen. John M Darch, Chairman von Sonoro, sagte: "In unseren Meetings haben diese Unternehmen ihre fortschrittlichen technischen Fähigkeiten hinsichtlich technischer Planung und Minendesign, Geräteherstellung und schließlich Installation und Inbetriebnahme wohlwollend detailliert beschrieben. Ich fand es äußerst ermutigend, dass einige der Beispiele, die sie verwendeten, Minen waren, die Vererzungen mit Goldgehalten ähnlich denen auf unserer Liegenschaft Cerro Caliche aufbereiteten. Jedes dieser Unternehmen hat anschließend eine Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen, damit wir einen Dialog über die verschiedenen geologischen und technischen Aspekte unseres Vorschlags aufnehmen können." NTT fungiert als Verbindungsstelle für westliche Unternehmen, die Geschäfte mit in China ansässigen Unternehmen in Bereichen tätigen möchten, die EPC-Vereinbarungen, Projektfinanzierungen und damit verbundene Strukturierungen, Joint Ventures, Rohstoffabnahmevereinbarungen sowie den Aufbau von Fertigungsstätten umfassen, aber nicht darauf beschränkt sind. NTT hat in den letzten 21 Jahren mehr als 1.400 internationale Kunden betreut. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen von NTT wird Sonoro eine fixe monatliche Barzahlung leisten, die die Bereitstellung einer Repräsentanz in China, Hilfspersonal und Übersetzungsdienste für das Unternehmen umfasst. Zukünftige Vereinbarungen in China, die das Unternehmen aufgrund der Bemühungen von NTT abgeschlossen hat, können ein Erfolgshonorar einschließen, das basierend auf den geltenden Vertragsbedingungen festgelegt wird. Die Aktivitäten des Unternehmens, die mit Unterstützung von NTT durchgeführt werden, werden vom Mitbegründer von NTT, Dr. Wei Qian, einem ehemaligen Mitglied des chinesischen Staatsrates (der drei Provinzen in China überwacht), geleitet. Dr. Qian besitzt einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften (University of Limerick, Irland) und einen MBA (Sir Charles Harvey Award - London School of Economics). Neben der Niederlassung in Suzhou, Jiangsu, unterhält NTT Niederlassungen in Shenzhen, Chongqing, Guangzhou, Wuhan und Peking. Um Sonoro in die Lage zu versetzen, diesen nächsten entscheidenden Schritt in seiner Entwicklung zu unternehmen, hat InProved Pte., die Sonoro ursprünglich NTT vorgestellt und empfohlen hat, zugestimmt, ihre am 28. Februar 2019 von Sonoro angekündigte Finanzberatungsvereinbarung mit dem Unternehmen zu kündigen. Das Unternehmen möchte sich bei InProved und ihrem Gründer Huan Koh für ihre Unterstützung und Bemühungen bedanken, die Sonoro in diese nächste vielversprechende Entwicklungsphase brachten. Im Auftrag des Board von SONORO METALS CORP. "Kenneth MacLeod" President u. CEO 