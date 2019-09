Nordex: Bringt dieser Großauftrag die Wende?

Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) hat am Dienstag einen Großauftrag für eine neue Starkwindanlage vermeldet. Es handelt sich dabei um den ersten Auftrag aus Schottland für eine Starkwindanlage der Baureihe N133/4.8.

Windenenergieprojekt in Schottland

Insgesamt 10 Turbinen soll Nordex für das Projekt "Crossdykes" in Schottland, 13 Kilometer nordöstlich der Stadt Lockerbie, ausliefern und zudem errichten. Auftraggeber für das subventionsfreie Windenergieprojekt ist Muirhall Energy, ein unabhängiger Entwickler von erneuerbaren Energien Projekten mit Sitz in South Lanarkshire, Schottland.

Besonders guter Standort

Laut Nordex kann der neue Windpark dank des besonders guten Windstandorts ohne Förderung betrieben werden. Nordex zufolge verdeutlicht dies die heutige Wettbewerbsfähigkeit der Erzeugung von Strom aus Windkraft mit modernster Technologie.

