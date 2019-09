Berlin (ots) - Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens, der mit Simone Lange für den SPD-Vorsitz kandidiert, hat seine Partei dazu aufgerufen, die Blockade gegen einen AfD-Bundestagsvizepräsidenten aufzugeben. "Na dann wählen wir einen Bundestagsvizepräsidenten von denen, die repräsentieren immerhin einen gewissen Anteil an Leuten, die sie gewählt haben", sagte Ahrens vor dem Start der 23 Regionalkonferenzen in einem Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-vorsitzenden-casting-uns-steht-das-wasser-bis-zum-hals/24974772.html



