Dynamics Group AG: Tiedemann Advisors - einer der grössten unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter für vermögende Kunden - und die in der Schweiz ansässige Constantia Partners AG gründen Tiedemann Constantia und eröffnen eine neue Zweigstelle in Zürich EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Dynamics Group AG: Tiedemann Advisors - einer der grössten unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter für vermögende Kunden - und die in der Schweiz ansässige Constantia Partners AG gründen Tiedemann Constantia und eröffnen eine neue Zweigstelle in Zürich 03.09.2019 / 15:00 Tiedemann Advisors - einer der grössten unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter für vermögende Kunden - und die in der Schweiz ansässige Constantia Partners AG gründen Tiedemann Constantia und eröffnen eine neue Zweigstelle in Zürich - Tiedemann Advisors erweitern ihre Geschäftstätigkeit am Standort Schweiz für vermögende Kunden im EMEA - Das frühere verantwortliche Team für UK ultra-high-net-worth Kunden der Credit Suisse wird die Zweigstelle in Zürich leiten New York & Zürich, 3. September 2019 - Tiedemann Advisors, einer der größten unabhängigen US-amerikanischen Anlage- und Vermögensberater für vermögende Familien, Trusts und Stiftungen und die Constantia Partners AG, eine unabhängige schweizerische Vermögensberatungsgesellschaft haben heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft eingegangen sind und mit sofortiger Wirkung Tiedemann Constantia gegründet haben. Durch dieses Zusammengehen wird Tiedemann Constantia vermögenden Personen, Familien, Family Offices und Stiftungen auf mehreren Kontinenten eine einzigartige Palette an Leistungen für Kapitalanlage und Vermögensverwaltung anbieten. Tiedemann Constantia wird in Zürich von Robert Weeber, dem Gründer von Constantia Partners, geleitet. Weeber wird von Pierre Bose, CIO, und Gareth Maher, Managing Director, begleitet, welche vorgängig bei der Credit Suisse für UK ultra-high-net-worth Kunden verantwortlich waren und gemeinsam mit Weeber ein Kundenvermögen von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verwalteten. Ziel des Teams ist es, ihre umfangreiche internationale Erfahrung und den zentralen Standort in Zürich zu nutzen, um internationale und multinationale Kunden in den USA zu bedienen. "Wir freuen uns, den Betrieb von Tiedemann Constantia in der Schweiz aufzunehmen und unseren Kunden aus Zürich heraus eine vollwertige Palette an Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten. Wir betrachten die Region EMEA als wichtigen Wachstumsmarkt, der unserer Kundschaft attraktive Anlagechancen bietet", erklärte Weeber. "Angesichts der Vernetzung der heutigen Märkte waren wir aktiv auf der Suche nach einem US-amerikanischen Partner, um unser Angebot an Kapitalanlagen zu ergänzen. Das Zusammengehen mit Tiedemann ermöglicht es uns, unsere aktuellen und künftigen Kunden bei ihren grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsbedürfnissen noch besser unterstützen zu können." "Die Eröffnung unserer Züricher Zweigstelle repräsentiert einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie, eine führende globale, unabhängige, private Vermögensverwaltungsgesellschaft zu werden, welche vermögende US-amerikanische und internationale Kunden und Family Offices weltweit bedient", erklärte Michael Tiedemann, Gründer und CEO von Tiedemann Advisors. "Die Vertrauensbeziehungen, die Robert und das Team von Constantia über ihre lange Zusammenarbeit entwickelt haben, etabliert sie als ideale Partner, um unser Netzwerk auf der anderen Seite des Atlantiks zu entwickeln und unsere Anlagekapazitäten zu erweitern, um globale Chancen wahrzunehmen. Als unabhängiges privat-gehaltenes Unternehmen freuen wir uns darauf, kundenspezifische Lösungen für unseren vielfältigen Kundenstamm zu entwickeln und eine nachhaltige Grundlage für künftiges Wachstum und Erfolg zu legen." Als Ergänzung der bestehenden Jurisdiktionen wird Tiedemann Constantia die Möglichkeit haben, ihren Kunden Treuhanddienste über die Tiedemann Trust Company, einer staatlich zugelassenen US-amerikanischen Treuhandgesellschaft im Bundesstaat Delaware, anzubieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die wachsende Zahl internationaler Vermögenswerte, welche sich in die USA bewegen anstelle der weniger regulierten Standorte der vergangenen Jahre, anzuziehen. Gleichzeitig profitiert Tiedemann Constantia von Tiedemanns langjährigem Angebot an nachhaltigen Investitionen, um einen anspruchsvollen europäischen Kundenstamm zu gewinnen. ### Über Tiedemann Constantia Tiedemann Constantia ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die flexible Portfolios und objektive Beratung für vermögende Personen, Familien, Family Offices, Trusts und Stiftungen auf mehreren Kontinenten anbietet. In der Schweiz ansässig bieten wir unseren Kunden die exklusive und umsichtige Aufmerksamkeit, die sie benötigen. Wir befinden uns zu 100 Prozent in Privateigentum und dies erlaubt e suns weiter über Generationen hinaus zu bestehen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.tiedemannconstantia.com. Über Tiedemann Advisors Tiedemann Advisors ist ein unabhängiger Anlage- und Vermögensberater für vermögende Personen, Familien, Trusts und Stiftungen. Gegründet im Jahr 1999 verfügt Tiedemann über neun Zweigstellen in den USA und bietet über die Tiedemann Trust Company, einer staatlich zugelassenen Treuhandgesellschaft in Wilmington/Delaware, Treuhanddienste an. Insgesamt betreut Tiedemann ein Vermögen in Höhe von etwa 21 Milliarden US-Dollar, wobei es sich bei mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar um nachhaltige Investitionen handelt1. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tiedemannadvisors.com. *Unabhängig bezeichnet Anlageberater, die keinem Broker-Dealer oder keiner Bank angeschlossen sind. 1Die Zahlen der Vermögenswerte mit Beratung und der nachhaltigen Investitionen sind von 07/2019. Tiedemann Advisors und Tiedemann Constantia sind Anlageberater. Anleger sollten ihre Finanz-, Steuer- und Rechtsberater vor der Vornahme einer Investition in Kapitalanlagen oder Trust Arrangements zu Rate ziehen. Die Informationen dienen nicht als Anlage-, Steuer-, Bilanzierungs-, Rechts- oder Finanzberatung und sind keine Empfehlung oder kein Angebot zum Verkauf oder keine Aufforderung zum Kauf einer Beteiligung an einem Wertpapier, einschließlich einer Beteiligung an einem Anlageinstrument, das von Tiedemann oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet oder beraten wird. Über Constantia Partners AG Constantia Partners AG ist eine unabhängige, schweizerische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf das Zusammenführen von privaten Vermögenswerten und Anlageberatung zur Wahrnehmung von Anlagechancen fokussiert. Wir schmieden Partnerschaften, indem wir Menschen, Kapital und Know-how international miteinander verbinden. Das Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen privaten Fonds und privaten Investitionen tätig und unterstützt Family Offices und sehr vermögende Personen beim Aufbau eines Netzwerks ausserhalb der Banken, um einzigartige Anlagechancen zu identifizieren und zu nutzen. Ansprechpartner Prosek Partners (U.S.) Jill Gordon 646-818-9226 jgordon@prosek.com (U.K.) Henrietta Dehn +44 20 8323 0475 hdehn@prosek.com Dynamics Group (CH) Marianne Fassbind +41 792341534 mfa@dynamicsgroup.ch Ende der Medienmitteilung 867767 03.09.2019 AXC0179 2019-09-03/15:01