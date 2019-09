BERLIN (Dow Jones)--Der Eigentümerverband Haus und Grund hat darauf gepocht, der Bevölkerung die Mittel aus einer möglichen Bepreisung ihres Ausstoßes an Kohlendioxid (CO2) auf anderem Wege wieder zurückzuerstatten. "Wir denken, dass eine CO2-Bepreisung nur einen Zweck haben darf, nämlich eine Verringerung von CO2-Ausstoß zu erreichen. Sie darf daher nicht dazu führen, dass einfach nur Geld in die Staatskassen gespült wird", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Deswegen fordere der Verband, dass die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung durch Steuern oder Zertifikatehandel "zu 100 Prozent wieder an die Bürger ausgekehrt werden". Dies solle zu zwei Dritteln direkt an die Bürger und zu einem Drittel in die Förderung der energetischen Modernisierung von Gebäuden fließen, sagte Warnecke. Zudem forderte er, dass bestimmte Auflagen und Steuern im Gegenzug zu einer CO2-Bepreisung wegfallen sollen. "Es müssen sämtliche ordnungsrechtlichen Vorgaben im Gebäudebereich entfallen, im Moment, wo es zu einer CO2-Bepreisung kommt."

Entsprechende lenkende Vorschriften etwa zur Fassadendämmung oder Heizung dürften dann nicht mehr erfolgen. "Wenn, dann muss die Regulierung vollständig über den C02-Preis erfolgen." Entfallen müssten auch sämtliche bisherigen Steuern, die lenkend auf den Energieverbrauch einwirken sollten. "Steuern auf Strom, Brennstoff oder Kraftstoffe müssen in die CO2-Bepreisung integriert werden", verlangte der Verbandspräsident.

Warnecke warnte zudem vor einem Verfehlen der Klimaziele im Gebäudebereich, das durch Eingriffe der Politik ins Mietrecht provoziert werde. Laut der jüngsten Vermieterbefragung des Verbandes sei die Tendenz zur Modernisierung fallend, "und nach allem, was wir aus den Mitgliederkreisen gehört haben, wird sie noch weiter fallen".

Modernisierungen müssten finanziert werden, doch angesichts von Maßnahmen wie der Verlängerung der Mietpreisbremse, Eingriffen in die ortsübliche Vergleichsmiete und Mietendeckeln hielten die Eigentümer ihr Geld zurück. "Wenn aber die Modernisierungen rückläufig sind, werden wir die Klimaziele im Gebäudebestand mit eigenen Mitteln nicht mehr erreichen können", warnte Warnecke. Dies sei "ein logisches Signal aus politischem Handeln heraus". Auch gebe es wieder mehr Immobilienverkäufe.

