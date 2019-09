London steuert auf einen harten Brexit zu. Doch wie gut ist der britische Zoll darauf vorbereitet? Die Zollexpertin Julia Pfeil erklärt, warum sie mit wochenlangen Lkw-Wartezeiten rechnet.

Dr. Julia Pfeil ist Partnerin im Frankfurter Dentons Büro. Sie ist spezialisiert auf Öffentliches Wirtschaftsrecht, und zwar insbesondere auf die Bereiche Außenwirtschaftsrecht, Exportkontrolle, Sanktionen und Embargos.

Frau Pfeil, das Szenario eines harten Brexits, also dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen, wird immer wahrscheinlicher. Womit müssen deutsche Unternehmen rechnen, die auf Warenimporte oder -exporte aus Großbritannien angewiesen sind?Pfeil: Die Wahrscheinlichkeit eines geordneten Brexits mit einem Austrittsvertrag ist tatsächlich verschwindend gering geworden. Der harte Brexit bedeutet dann das schlagartige Ende des freien Warenverkehrs innerhalb der Zollunion zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. So wird es unmittelbar nach dem Austritt Englands zu einer Zollschranke kommen. Praktisch wird diese Zollschranke zwischen dem französischen Calais und dem englischen Dover entstehen. Der Aufwand an dieser Zollschranke ist nicht zu unterschätzen. Denn mit dem Ende der Zollunion müssen beide Seiten Zölle und Mehrwertsteuer auf die Produkte erheben. Ein gewichtiger Punkt sind zudem die an der Grenze entstehenden Verwaltungsverfahren, die bislang wegfielen.

Wie gut ist der englische Zoll auf diesen Aufwand vorbereitet? Oder anders gefragt: Wie lange werden die Lkw-Schlangen an der Grenze bei einem harten Brexit sein?Mein Eindruck ist, dass der englische Zoll nicht genügend auf dieses Szenario vorbereitet ist. So hat der englische Zoll es etwa schon versäumt, die physischen Voraussetzungen für einen harten Brexit zu schaffen. Während in Calais umfangreiche Parkplätze angelegt wurden, damit die Lkw bei Kontrollen zumindest nicht die Straßen verstopfen, sind solche Vorbereitungen in England weitgehend unterblieben. Wenn die Lkw aber einfach auf der Straße stehen und dort alles verstopfen, kann das zu Staus führen, die nach verschiedenen Berichten von Calais bis nach London reichen können. Wartezeiten für Lkw von zwei bis drei Wochen sind im Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...