Billige LEDs machen die Welt immer heller. Doch die fortschreitende Lichtverschmutzung macht Tieren das Leben schwer und die Menschheit nervös. Start-ups und Stadtplaner versuchen, die große Erleuchtung zu stoppen.

Um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihre Nacht retten müssen, steigt Christopher Kyba in eine weiße Cessna T207A, die im Hangar des Flugplatzes im brandenburgischen Schönhagen steht. Die Maschine fliegt steil hinauf in den Nachthimmel über dem Spreewald, dreht dann nach Norden, bis sie Berlin erreicht. Kyba könnte nun andächtig vor dem Leuchten der Millionenstadt verharren, all die Adern aus Licht bestaunen, welche die ganze Nacht hindurch pulsieren. Doch Kyba fotografiert, wie besessen. Er will so viele Bilder machen wie möglich. Schließlich werden sie seine wichtigste Arbeitsgrundlage sein. Sein Ziel: Berlins nächtliche Beleuchtung zu kartografieren und mit alten Aufnahmen zu vergleichen.

Vier Jahre später sitzt Kyba, Halbglatze und Rauschebart, in seinem Büro in Gebäude A17 auf dem Campus des Wissenschaftsparks Albert Einstein. Der Physiker erforscht hier am Helmholtz-Zentrum Potsdam die Folgen künstlicher Beleuchtung. Über den Bildschirm vor ihm flimmern Satellitenaufnahmen, auf strahlende Lichtermeere folgen Detailaufnahmen ziselierter Spinnennetze aus Laternenlicht. Kyba aber sieht vor allem: zu viel künstliches Licht. "Es gelangt in die Erdatmosphäre, wird dort reflektiert und in großem Umkreis zerstreut", erläutert er. Dadurch bildet sich über Städten Lichtsmog in Form von nebelartigen Glocken, die kilometerweit entfernt zu sehen sind. Lichtverschmutzung heißt dieses Phänomen. Die Folge: Nirgendwo in Deutschland wird es mehr richtig dunkel.

Wissenschaftler wie Kyba warnen seit Jahren davor, dass dies fatale Folgen hat, sowohl für den Biorhythmus von Menschen als auch für Pflanzen- und Tierwelt. Doch selbst in der aktuellen Umweltdebatte bleiben sie einsame Rufer. Anstatt sich für die Folgen der Lichtüberflutung zu interessieren, leuchten die Deutschen ihre Vorgärten inzwischen aus wie Filmkulissen. Jedes Dorf strahlt seinen Kirchturm an, jeder Gasthof seine Lorbeerhecke. So wird das Problem stetig größer: Kyba hat immense Mengen Fotomaterial von Satelliten und Forschungsflügen analysiert und herausgefunden, dass die beleuchteten Flächen allein zwischen 2012 und 2016 weltweit um durchschnittlich zwei Prozent zugenommen haben. Zudem leuchteten die hellen Flächen immer stärker. Mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung leben heute unter einem unnatürlich hellen Nachthimmel. In Europa und den USA sind es sogar mehr als 99 Prozent. Einst haben Wissenschaftler die Sterne von einem Observatorium aus beobachtet, das direkt gegenüber von Kybas Büro auf dem Potsdamer Telegrafenberg liegt. Heute dient es nur noch als Museum. Wer einen klaren Himmel betrachten möchte, der muss im Jahr 2019 Berggipfel erklimmen oder in die chilenische Atacama-Wüste reisen.

Das LED-Paradox

Dass es dennoch keine echte Debatte über Lichtverschmutzung gibt, liegt wohl daran, dass kaum einer darin ein Problem sieht. Dabei sind die Folgen der großen Erleuchtung gut dokumentiert. Der Biologe Franz Hölker vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei warnt: "Das Licht ist ein Taktgeber für das Leben. Und wenn ein Zuviel an Licht zur falschen Zeit diesen Takt stört, wirkt sich das auf ganze Ökosysteme aus." Die Liste der möglichen Folgen, die Hölker vorträgt, ist lang. Sie beginnt am Himmel, wo Zugvögel die Orientierung verlieren, und endet im Meer, wo der Clownfisch Probleme hat, sich fortzupflanzen. Dazwischen finden frisch geschlüpfte Schildkröten nicht ins Wasser, weil sie städtischer Beleuchtung statt dem Mondlicht folgen. Und Insekten werden im Schein der Straßenlaternen zur leichten Beute für Feinde oder flattern so lange um das Licht herum, bis die ...

