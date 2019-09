BONDS LISTING ON 4.9.2019 EXCHANGE NOTICE 3.9.2019 BONDS Change of last trading date. Last trading date of bond of Danske Bank A/S has been changed to 17 December 2019. New identifiers: Short name: DANZ000019AAE ISIN: FI4000180328 Last trading date: 17 December 2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 *** TIEDOTE 3.9.2019 LAINAT LAINOJA PÖRSSILISTALLE 4.9.2019 Viimeisen kaupankäyntipäivän muutos. Viimeinen kaupankäyntipäivä Danske Bank A/S:n bondille on muutettu päivämäärälle 17.12.2019. Uudet tiedot: Short name: DANZ000019AAE ISIN: FI4000180328 Viimeinen kaupankäyntipäivä: 17.12.2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260