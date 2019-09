Der Zugbauer hat zwar im ersten Halbjahr massiv mehr Umsatz gemacht und verdient. Das reichte den Anlegern aber nicht.Bussnang - Trotz eines Gewinnsprungs bekommt der Börsenneuling Stadler den Unmut der Investoren zu spüren. Der Zugbauer hat zwar im ersten Halbjahr massiv mehr Umsatz gemacht und verdient. Das reichte den Anlegern aber nicht. Die Aktie fiel in den Keller. Zeitweise sackte der Kurs am Dienstag sogar unter den Eröffnungspreis von 42 Franken beim Börsengang am 12. April ab.

