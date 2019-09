Baden-Baden (ots) - Dienstag, 03. September 2019 (Woche 36)/03.09.2019



21.00Vorsicht Verbrechen



Sicher im Südwesten



Fatma Mittler-Solak moderiert die Sendung.



Themen:



Sicherheitsrisiko NFC-Technik - kontaktloser Gelddiebstahl: Diebe müssen ihre Opfer nicht mehr berühren, um an ihr Geld zu kommen. Alles, was sie benötigen, ist ein handelsübliches Kartenlesegerät für EC- und Kreditkarten, das sie in die Nähe des Portemonnaies des Opfers bringen. Ist darin eine Kreditkarte mit NFC-Technik, kann der Dieb unbemerkt bis zu 25 Euro abbuchen. In anderen Varianten ermöglicht diese Technik das Abbuchen noch weit größerer Summen. "Vorsicht Verbrechen" testet in Mainz, wie leicht der digitale Diebstahl ist - und zeigt, wie man sich schützen kann.



Jagdopfer Mensch - die unterschätzte Gefahr: Die 86-jährige Lisette W. aus Dalberg bei Bad Kreuznach wurde beim Nüssesammeln in ihrem Garten vergangenen November von einem Jäger erschossen. Er hatte oberhalb des Hauses der Rentnerin an einer Treibjagd auf Wildschweine teilgenommen. Gegen den Jäger wird zurzeit vor Gericht verhandelt. Ein aufsehenerregender Jagdunfall, aber kein Einzelfall. "Vorsicht Verbrechen" berichtet über die unterschätzte Gefahr durch Jagdgewehrkugeln, die bis zu fünf Kilometer weit fliegen.



Bei Anruf Abzocke - wie unseriöse Call-Center Verbrauchern Stromverträge unterschieben: Es ging nur um ein Angebot. Mehrfach betonte eine Kundin aus Rheinhessen einem Anrufer gegenüber, sie wolle nur ein Angebot für einen neuen Stromvertrag. Doch einige Tage später erhielt sie per Post bereits die Auftragsbestätigung für einen Stromanbieterwechsel. Beschwerden über solch unseriöses Vorgehen von Call-Centern häufen sich bei den Verbraucherzentralen. "Vorsicht Verbrechen" zeigt, wie man sich dagegen wehren kann.



Überfall statt Kontrolle - wie falsche Polizisten einen Geldtransport ausrauben: Auf der Autobahn A5 bei Weingarten wurde im Juli dieses Jahres ein Geldtransporter einer Sicherheitsfirma von einem Fahrzeug überholt, in dessen Heck eine rote LED-Anzeige blinkte, die zum Folgen des Fahrzeugs aufforderte - alles wirkte, als sei es eine Zivilstreife der Polizei. Als die beiden Fahrzeuge in einer Behelfsausfahrt anhielten stiegen tatsächlich zwei Männer in Polizeiuniform aus. Dann aber bedrohten sie die Sicherheitsleute mit Schusswaffen und ließen sich von ihnen die Koffer mit Bargeld aus dem Transporter geben. Die Polizei hofft auf Hinweise der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer.revised



Mit dem Gehstock gegen Gewalt - eine 84-jährige Alltagsheldin: Man ist nie zu alt, um zur Heldin zu werden. Karolina Eichhorn aus Neckarsulm sieht, wie ein Mann eine Frau zu Boden schlägt und auf sie einprügelt und -tritt. Die 84-Jährige nimmt ihren ganzen Mut zusammen und schlägt mit ihrem Gehstock auf den Rücken des Täters ein, bis dieser schließlich von seinem Opfer ablässt und flieht. Vermutlich hat sie der jungen Frau damit das Leben gerettet.



"Vorsicht Verbrechen": Die Sendereihe "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten" ist das Nachfolgeformat des Fahndungs- und Sicherheitsmagazins "Kriminalreport Südwest" mit aktualisiertem Konzept und neuem Sendeplatz. Vor dem Hintergrund eines gestiegenen Sicherheits- und Informationsbedürfnisses der Bevölkerung steht das Thema Prävention mit anschaulichen Beispielen zum Schutz vor Diebstahl oder Betrugsfallen im Mittelpunkt der Sendungen.



Samstag, 07. September 2019 (Woche 37)/03.09.2019



00.30Best of 25 Jahre SWR3 New Pop Festival - Die lange Nacht Erstsendung:07.09.2019



Unter anderem mit:



Imagine Dragons, Alanis Morissette, One Republic, Reamonn, Fugees Folge 1/2



25 Jahre SWR3 New Pop Festival - Die lange Nacht



Weltstars wie Alanis Morissette, Bruno Mars oder Sam Smith haben hier ihre ersten Erfolge in Deutschland gefeiert: Das SWR3 New Pop Festival verwandelt Baden-Baden einmal im Jahr in eine Musikmetropole. In diesem Jahr findet das legendäre Festival zum 25. Mal statt.



Deutschlandweit gibt es wohl kein anderes Musikfestival, das so besonders ist wie das SWR3 New Pop Festival: Seit 1994 holt Deutschlands erfolgreichster Radiosender SWR3 die jeweils angesagtesten Newcomer des Popjahres in die Kurstadt Baden-Baden am Rande des Schwarzwalds. Anders als bei klassischen Festivals, gibt es nicht nur eine Bühne, sondern drei ganz besondere Venues für die exklusiven Auftritte, verteilt quer durch die Stadt: Die Konzerte finden im berühmten Baden-Badener Festspielhaus, im Kurhaus sowie im stilvollen Theater statt. In diesen ganz besonderen Locations verwandeln sich die Auftritte der Newcomer in ein außergewöhnliches Gesamterlebnis. Das Konzept geht auf, die Besucherinnen und Besucher können die Stars von morgen hautnah erleben - hier wurden sogar schon Weltkarrieren gestartet: "Nationale und internationale Nachwuchskünstler zu fördern und ihnen eine Bühne zu geben - das ist für uns Anspruch und kulturelle Verpflichtung zugleich und das macht das 'SWR3 New Pop Festival' bereits im 25. Jahr. Das Publikum kann aufstrebende Stars am Anfang ihrer Karriere erleben und das live und multimedial. Für Künstler wie Amy Winehouse, Mark Forster oder Ed Sheeran war das Festival ein Sprungbrett", so SWR3 Programmchef Thomas Jung.



3sat zeigt die "lange Nacht" des SWR3 New Pop Festivals mit internationalen und nationalen Acts wie Rag 'n' Bone Man, Alice Merton, Namika, Joris und weiteren Highlights aus 25 Jahren New Pop-Geschichte.



Freitag, 27. September 2019 (Woche 39)/03.09.2019



Sendung wird mit mit VT-UT ausgestrahlt



Tagestipp



20.15Wahl der Deutschen Weinkönigin - Das Finale



Moderation: Holger Wienpahl



Sonntag, 06. Oktober 2019 (Woche 41)/03.09.2019



Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt



14.25Wilder, wilder Westen



Erstsendung:01.01.2019 in WDR Folge 6



15.35Mühlenträume zwischen Rhein und Neckar



