Bislang ist das chinesische Unternehmen hierzulande vor allem für seine Smartphones bekannt. Nun sollen jeden Monat neue Haushaltsprodukte auf den Markt kommen.

Der chinesische Smartphone-Anbieter Xiaomi will sein Geschäft in Deutschland schnell auch auf vernetzte Haushaltstechnik ausweiten. Üblicherweise führe das Unternehmen in europäischen Ländern pro Monat fünf bis acht neue Smart-Home-Produkte ein - in Deutschland dürften es sogar mehr sein, sagte ein Sprecher.In China ist Xiaomi mit mehr als 2000 Elektronik-Geräten auf dem Markt, in einigen europäischen Ländern sind davon bisher rund 200 erhältlich. ...

