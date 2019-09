Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Amazon von 2250 auf 2600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pläne des Online-Giganten, Bestellungen noch am selben Tag auszuliefern, dürften die Umsätze beschleunigen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mahaney glaubt, dass der US-Konzern diesen Service zunächst seinen Premium-Kunden in den USA und innerhalb zwei bis drei Jahren auch weltweit anbieten wird./ajx/tih

