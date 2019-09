Der Preis für Lithium sinkt seit Monaten. Das passt so gar nicht zu den Wachstumsaussichten, die insbesondere durch den E-Autoboom getrieben werden.

Wenn sich in wenigen Tagen das Who-is-who der Automobilbranche auf der Messe IAA in Frankfurt trifft, werden die deutschen Hersteller als Verfechter der Elektromobilität glänzen wollen. Porsche hat gerade erst mit dem Modell Taycan einen Tesla-Jäger vorgestellt, VW will mit dem elektrischen Kleinwagen ID punkten und Daimler ebenfalls Neuigkeiten aus der elektrischen Modellreihe EQ präsentieren. Doch am anderen Ende der Wertschöpfungskette ist von dieser Aufbruchsstimmung wenig zu spüren.

Bei den Produzenten von Lithium, dem wichtigsten Metall für E-Auto-Batterien, herrscht Krisenstimmung. Seit Anfang 2018 hat sich beispielsweise der Preis für Lithiumkarbonat, ein wichtiges Zwischenprodukt für die Batterieherstellung, nahezu halbiert, von über 21.000 auf 11.000 Dollar pro Tonne. Auch die Aktienkurse der großen Lithiumförderer Albemarle, SQM und Livent sind zwischen 35 und 60 Prozent abgerutscht (siehe Grafik).

Der Markt für Batteriemetalle steckt in einer absurden Situation. Die Furcht vor einem kurzfristigen Überangebot hat den Preis insbesondere für Lithium einbrechen lassen. Gleichzeitig überbieten sich die Hersteller von Elektroautos und Batterieproduzenten mit immer ambitionierteren Produktionszielen.

Im kommenden Jahr will beispielsweise VW 100.000 Stück seines E-Autos ID verkaufen. Marktexperten sind deshalb davon überzeugt, dass die Preisschwäche von Lithium nur von kurzer Dauer sein kann. Für Anleger, die vom Durchbruch der Elektromobilität überzeugt und zudem bereit sind, ein großes Risiko zu tragen, könnte der Einstiegszeitpunkt günstig sein.

Ein wichtiger Grund für die Preisschwäche des "weißen Goldes" ist die heiß gelaufene Rally, die dem Einbruch vorangegangen war. Zwischen Anfang 2016 und Mitte 2017 war der Preis für das Leichtmetall um über 170 Prozent gestiegen. Daraufhin gingen weltweit Dutzende neue Explorationsprojekte an den Start. Auch etwa im Erzgebirge gibt es fortgeschrittene Pläne für den Aufbau einer Lithiummine.

Gleichzeitig kündigten die etablierten Anbieter an, bestehende Produktionsstandorte in den Salzwüsten Lateinamerikas und Festgesteinsminen in Australien zu erweitern. Der junge Lithiummarkt zeigt das Muster, das Investoren von Gold und Öl kennen: Auf die Rally folgt die Angst vor Überkapazitäten - und schließlich der tiefe Fall.

Doch die große Mehrheit der Marktexperten ist davon überzeugt, dass es mit dem Lithiumpreis wieder aufwärtsgehen muss. Andrew Miller, Analyst beim Branchendienst Benchmark Minerals, spricht von einem "Preis-Paradoxon": "Aktienkurse und Investorenstimmung sind weiterhin durch kurzfristige Preistrends statt ...

