In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 3.09. 16:07: 3 Grafiken zeigen, dass Neymar eine massive Geldverschwendung für Paris Saint Germain warNeymar hat Paris Saint-Germain 222 Millionen Euro im Jahr 2017 gekostet - doch das war eine massive Geldverschwendung.Rechnet man den Betrag, den Paris in den zwei Jahren an Neymar gezahl ...>> Artikel lesen 3.09. 14:01: Samsung plant heimlich ein günstigeres Auffalt-Smartphone für 2020Samsung hat bei seinem ersten Auffalt-Smartphone eigentlich einen Fehlstart hingelegt. Trotzdem hat das Unternehmen offenbar noch größere Pläne für die Geräteklasse. D ...>> Artikel lesen 3.09. 12:48: Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...