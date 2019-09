Sorgen über einen ungeregelten EU-Ausstieg Großbritanniens und die Weltkonjunktur haben am Dienstag die europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx 50 gab am Ende 0,34 Prozent auf 3420,74 Punkte ab. In Paris verlor der Cac-40-Index sogar knapp ein halbes Prozent auf 5466,07 Zähler.

Zu den Verlusten trugen im Tagesverlauf schwache Stimmungsdaten aus der US-Industrie bei. Der ISM-Index war für August überraschend unter die Wachstumsschwelle gefallen, was nach dem langen Wochenende vor allem an den New Yorker Börsen seine negativen Spuren hinterließ. Laut dem BayernLB-Experten Andreas Speer war dies vor allem deshalb enttäuschend, weil diverse regionale Indikatoren zuvor eher positive Signale gesendet hätten.

Zuvor schon hatte die Brexit-Unsicherheit die Anleger vorsichtig gestimmt. Angesichts dessen, dass sich eine Gruppe von Parlamentariern gegen den Hardliner-Kurs von Premierminister Boris Johnson stellt, wird am Markt vermehrt über Neuwahlen spekuliert. Der Londoner FTSE 100 fiel jedoch nur milde um 0,19 Prozent auf 7268,19 Punkte. Das gleichzeitig schwache britische Pfund federte bei britischen Aktien die Verluste etwas ab./tih/nas

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0237 2019-09-03/18:10