RWE könnte zur Aktie des Monats werden. Das Papier des Essener Energieversorgers stieg alleine innerhalb von fünf Tagen um mehr als 4 % an und konnte sich im vergangenen Monat um gut 7 % aufwärts schieben. Dabei sind die Notierungen in drei Monaten weitgehend ohne Rücksetzer sogar um 20 % aufwärts geklettert. Dies alles entspricht einem klaren Aufwärtstrend, der geeignet ist, auch noch die letzten 12 % bis 15 % zu holen, um unter dem Strich in den vergangenen fünf Jahren wieder +/- 0 % zu erwirtschaften. ... (Frank Holbaum)

