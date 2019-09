Eskalation im Brexit-Streit, Vonovia nimmt Frankreich ins Visier

Der DAX ist am heutigen Dienstag zwischenzeitlich deutlich in die Verlustzone gerutscht. Für schlechte Stimmung an der Börse sorgte die neueste Brexit-Entwicklung.

Das war heute los. Die Eskalation im Brexit-Streit hat die Spannung an den europäischen Finanzmärkten wieder erhöht. Nach der Rückkehr aus der Sommerpause prallten die gegensätzlichen Positionen im britischen Parlament aufeinander. Premierminister Boris Johnson musste eine schwere Schlappe einstecken. Indem der Abgeordnete Phillip Lee von Johnsons konservativer Partei zu den pro-europäischen Liberaldemokraten übertrat verlor Johnson die absolute Mehrheit im Unterhaus.

Der Brexit-Ärger schlug sich auch am Devisenmarkt nieder. So verlor das britische Pfund heute zeitweise rund 1 Prozent an Wert und rutschte unter die Marke von 1,20 US-Dollar, was den tiefsten Stand seit Januar 2017 bedeutete. Der Euro gab im Vergleich zum US-Dollar zwischenzeitlich um knapp 0,5 Prozent nach und markierte damit ein 2-Jahres-Tief. Allerdings konnte sich die europäische Gemeinschaftswährung später stabilisieren. Für den DAX ging es heute zeitweise deutlich nach unten.

