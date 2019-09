Weltweit die besten Aktien in Industrie- und Schwellenländer finden: Diesem Anspruch stellt sich das Management des Comgest Monde täglich auf's Neue und wird ihm in großem Umfang gerecht.Unter Fondsmanagern gilt es jeher als Königsdisziplin: Investieren in weltweite Aktien. Um dort zu punkten, bedarf es umfangreicher Analysen gestandener Experten. Denn börsennotierte Aktien lassen sich auf der globalen Ebene wesentlich mehr finden als nur in einer bestimmten Region. Wenn man dann den Anlagehorizont nicht nur auf Industrieländer beschränkt und auch Schwellenländer für mögliche Investitionen ins Auge fasst, scheint die Herausforderung noch größer zu sein. Schließlich gehören dem entsprechenden Vergleichsindex MSCI All Countries World aktuell 49 Länder und rund 2.844 Titel an. Der Comgest Monde C (ISIN: FR0000284689) hat diese Herausforderung angenommen und kann sich in sämtlichen Kontexten behaupten.

