Der USD/CAD drehte an diesem Dienstag um, als der Markt an dem Widerstand bei 1,3380 abgewiesen wurde - Die nächsten Unterstützungen bilden 1,3311 und 1,3284 - USD/CAD auf dem Tageschart Der USD/CAD zog sich von seinem höchsten Stand seit Mitte Juni 2019 zurück. Das Paar bleibt allerdings über seinen wichtigsten Glättungslinien, so dass der Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...