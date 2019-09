IBC2019 gibt hocherfreut eine ganze Reihe neuer Referenten und interessanter Konferenzsitzungen bekannt, die zu dem erstklassigen Programm hinzukommen, das bereits angekündigt wurde. Weniger als einen Monat vor der Eröffnung der branchenweit einflussreichsten Medien-, Entertainment- und Technologiemesse bringen die neuen Vortragenden weitere Farbe in das diesjährige Thema: Consumers First: A New Era in Media (Konsumenten an erster Stelle: Ein neues Zeitalter in den Medien) und bieten den Teilnehmern motivierende und interessante Inhalte.

Zu den Neuzugängen der bereits hochkarätigen Liste von Keynotes und Global Gamechangers, die am Freitag, den 13. September die Diskussion über die künftige Richtung der Branche mitgestalten werden, gehören: Gina Nieri, Executive Board Member, Mediaset; Olivier Jollet, Managing Director Europe, Pluto TV; und Dominique Delport, President International, VICE, in der Diskussion Global Business Gamechangers: Where's the money coming from? Noel Curran, Director General, EBU und Dee Forbes, Director General, RTE, in der Sitzung Global Strategy Gamechangers: Can public broadcasters stay relevant?

MovieLabs veranstaltet am Sonntag, den 15. September eine Keynote-Konferenz, auf der sich führende Technologievertreter aus bedeutenden Hollywood-Studios versammeln, um ihre Vorstellungen der Zukunft von Content-Produktion, Post-Produktion und kreativen Technologien vorzutragen. Angesichts der von Hollywood bereits geleisteten erfolgreichen Pionierarbeit mit neuen Technologien und kreativen Ansätzen von HDR bis hin zu VFX und ACES bietet diese Sitzung die allererste Diskussion des 2030 Vision Paper, in dem die disruptiven Technologien und Arbeitsabläufe ausgeführt sind, die in Zukunft zum neuen Mainstream gehören werden.

Am Montag, den 16. September leiten Jens-Uwe Bornemann, Director of Media Partnerships, Mittel- und Osteuropa, und Erin Connolly, Product Manager, Social Video, beide von Facebook, die Diskussionsrunde zu der Frage: Is Facebook set to become the next big video platform? Hier erfahren die Zuhörer mehr über das Geschäftsmodell dieser bedeutenden Online-Plattform, darunter auch, wie sie ihre Videostrategie weiterentwickelt, Partnerschaften aufbaut und Tools und Produkte gestaltet, um die Beziehungen zu den Online-Gemeinschaften zu vertiefen.

Hiroshi Kawano, Senior VP, Sony Corporation, hält das Hauptreferat zum Thema: The future of media technology. Und außerdem wurde Thomas Jacques, CTO, TF1 le Groupe, in die Teilnehmergruppe der Podiumsdiskussion zum Thema: Secrets of implementing successful technology projects aufgenommen, die am Dienstag, den 17. September stattfindet.

Die fünf neuen Konferenzschienen der IBC2019 bieten täglich einen anderen Fokus für die verschiedenen Phasen der lückenlosen Medien-Content-Kette. Diese sind:

Samstag, 14. September: "Publish : Embracing the Platform Revolution" präsentiert neue Geschäftsmodelle, die die Branche richtungweisend mitgestalten.

: Embracing the Platform Revolution" präsentiert neue Geschäftsmodelle, die die Branche richtungweisend mitgestalten. Sonntag, 15. September: "Create Produce : Creating Disruption" gibt Einblicke in neue Technologien und Konzepte, darunter Interaktivität und 8K-Produktion.

: Creating Disruption" gibt Einblicke in neue Technologien und Konzepte, darunter Interaktivität und 8K-Produktion. Sonntag, 15. September: "Monetise: Scaling Audiences and Revenues" beleuchtet Marken als Broadcaster und neue Modelle für die Werbung.

Scaling Audiences and Revenues" beleuchtet Marken als Broadcaster und neue Modelle für die Werbung. Montag, 16. September: "Consume: Engaging Consumer Experiences" befasst sich mit Konsumgewohnheiten von Verbrauchern und Fan-Engagement der nächsten Generation.

Engaging Consumer Experiences" befasst sich mit Konsumgewohnheiten von Verbrauchern und Fan-Engagement der nächsten Generation. Dienstag, 17. September: "Manage: Automating Media Supply Chains" untersucht künstliche Intelligenz (AI) und andere neue Technologien, die erfolgreichere Medienlieferketten schaffen können.

Diese kommen zu dem breit gefächerten Messeprogramm mit Vordenkern und neuen Innovationen hinzu, das bereits angekündigt wurde. Dazu gehören Referenten wie Gary Shapiro, President und CEO, Consumer Technology Association; Jane Turton, CEO, All3Media,und Lisa Opie, Managing Director, UK Production, BBC Studiossowie Events und Features wie der spannende neue IBC Esports Showcase, das Media-Telecom Catalyst Programm, der enorm populäre hochmoderne Big Screen und die prestigeträchtigen IBC Awards, wo Regisseur, Produzent und Schauspieler Andy Serkis die International Honour for Excellence erhält.

Im Mittelpunkt der IBC2019 stehen die Herausforderungen und die geschäftlichen und technologischen Möglichkeiten künftiger Generationen der Branche. Außerdem untermauert sie ihre Position als branchenweit einflussreichste und interessanteste Medien-, Entertainment- und Technologiemesse.

Nähere Einzelheiten über weitere Referenten und Features der IBC2019 werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

