Die französische Großbank BNP Paribas hat in einer Studie den Elektroautomarkt unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Aus wirtschaftlicher Sicht haben traditionelle Fahrzeugantriebe nur unter einer Bedingung noch eine Zukunft.? Elektrofahrzeuge holen zu Benzinern und Dieseln immer mehr auf? BNP-Studie macht deutlich, wie viel effizienter erneuerbare Energien in Verbindung mit Elektroautos sind? Ölpreise müssten massiv sinken, um Benziner & Co. noch wettbewerbsfähig zu machenDer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...