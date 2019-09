Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat eine Einbeziehung des Auswärtigen Amtes und des Entwicklungsministeriums in das Klimakabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Deutschland braucht eine klimapolitische Gesamtstrategie, die die nationale und die internationale Dimension von Klimapolitik verbindet", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das Klimakabinett drückt dies in seiner bisherigen Zusammensetzung nicht aus. Sowohl das Auswärtige Amt als auch das Entwicklungsministerium sollten dazugehören."

Das von Merkel geleitete Klimakabinett will am 20. September die Vorschläge der Bundesregierung für einen besseren Klimaschutz vorlegen. So soll auch erreicht werden, dass Deutschland seine Verpflichtungen zum Klimaschutz einhalten kann.

Röttgen sagte, die Aufgabe Deutschlands sei es, "zu zeigen, dass Klimaschutz und eine moderne Volkswirtschaft keine Gegensätze sind, sondern sich wechselseitig bedingende Erfolgsfaktoren". Als Erfolgsbeispiel seien deshalb konsequente nationale Maßnahmen nötig. "Aber wichtiger noch für die globale CO2-Reduktion ist der deutsche Einsatz für das Klima als Teil unserer Außen-, Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik."

Alleine China habe den 13-fachen CO2-Ausstoß von Deutschland, sagte Röttgen. In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern würden die Weichen für mehr Klimaschutz erst noch gestellt. "Ob für oder gegen den Klimaschutz liegt auch an uns." Es sei "überfällig, dass internationale Klimapolitik als ein integraler Teil deutscher Außenpolitik verstanden wird, so wie auch Außenwirtschaft und auswärtige Kulturpolitik in unseren Außenbeziehungen eine zentrale Rolle spielen"./bk/DP/zb

