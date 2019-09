Das Bundeskabinett beschließt an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) ein ganzes Paket von Regelungen für den Schutz von Nutztieren und Insekten vor allem in der Landwirtschaft. Dazu gehören das Tierwohl-Kennzeichen von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und das Insektenschutz-Programm von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Beim Insektenschutz geht es auch um den Ausstieg aus dem umstrittenen Unkrautgift Glyphosat und andere Pestizide. Dazu kommt eine Änderung in der Verteilung der EU-Subventionen für Bauern - künftig soll etwas weniger Geld nach Fläche und dafür mehr für nachhaltige Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Um die Regelungen hatten Umwelt- und Landwirtschaftsministerium weit über ein Jahr lang gerungen. Alle Details sind mit den geplanten Beschlüssen noch nicht geklärt, diese werden über Gesetze und Verordnungen in den kommenden Monaten geregelt. Details wollen die Ministerinnen gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittag (12.00 Uhr) in Berlin vorstellen./ted/DP/fba

