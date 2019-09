2007 ging MercadoLibre (WKN: A0MYNP) an die Börse. Als Onlinemarktplatz, wo Käufer und Verkäufer zueinanderfinden, wurde die Plattform als "eBay Lateinamerikas" bezeichnet. Am Ende des ersten Handelstages lag der Wert bei 1,3 Mrd. US-Dollar. Mehr als ein Jahrzehnt später - am Heiligabend des letzten Jahres, um genau zu sein - lag die Marktkapitalisierung bei 11 Mrd. US-Dollar. Das ist bereits ein ordentlicher Zuwachs. Was in den letzten neun Monaten passierte, ist jedoch noch einmal etwas anderes: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...