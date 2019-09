Großbritanniens neuer Premierminister hat seine erste Abstimmung im Parlament verloren. Schon wird über Neuwahlen gesprochen. Doch die könnten ganz in Boris Johnsons Sinne sein.

Es war zu erwarten, dass es heiß hergehen würde, wenn die Abgeordneten nach einer langen und turbulenten Sommerpause ins Parlament in London zurückkehren würden. Schließlich hat Premierminister Boris Johnson erst kürzlich beschlossen, die laufende Sitzungsperiode bereits kommende Woche zu beenden und das Parlament erst Mitte Oktober wieder zusammentreten zu lassen. Und erst am Wochenende drohte er seinen eigenen Abgeordneten damit, dass sie in Zukunft bei Wahlen nicht mehr als Kandidaten aufgestellt würden, falls sie gegen die Regierung stimmen sollten.

Was sich dann am Dienstag abspielte, ging dennoch über die Erwartungen hinaus. Und das gleich von Anfang an: Als Johnson am Nachmittag vor die Abgeordneten trat und damit begann, sie über den G7-Gipfel in Frankreich vor anderthalb Wochen zu unterrichten, durchquerte der konservative Abgeordneten Philip Lee den Plenarsaal und nahm auf den Bänken der Opposition Platz, neben Jo Swinson, der Chefin der Liberaldemokraten. Lee gab somit demonstrativ bekannt, dass er die Partei gewechselt hat. Johnsons Regierung hat damit auf einen Schlag ihre funktionale Mehrheit im Unterhaus von gerade einmal einem Abgeordneten verloren.

Lee legte später nach. In einem Schreiben warf er der Regierung vor, "in einer prinzipienlosen Weise" einen "schädlichen" Brexit zu verfolgen. "Sie gefährdet unnötig Leben und Lebensgrundlagen und setzt mutwillig die Integrität des Vereinigten Königreichs auf Spiel." Johnsons Regierung greife auf "politische Manipulationen, Mobbing und Lügen" zurück.

Am Abend dann kam ein noch viel größerer Rückschlag: Die Abgeordneten stimmten mit einer unerwartet deutlichen Mehrheit von 27 Abgeordneten dafür, am Mittwoch über einen Gesetzentwurf zu debattieren und abzustimmen, der die Regierung daran hindern könnte, ...

