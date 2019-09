Immer wieder steigen Ausgliederungen von Dax-Unternehmen selbst in den Index auf. Auch eine ehemalige Tochter des Autokonzerns wird nun im Leitindex vertreten sein.

"MTU Aero ist zurück im Dax." Diesen Satz werden Sie heute vermutlich selten lesen, wenn es darum geht, dass der Triebwerkshersteller im Leitindex an die Stelle von Thyssenkrupp treten wird. MTU aus München ist schließlich offiziell ein Neuling im Index. Tatsächlich aber war das Unternehmen schon mal im Dax vertreten - als Teil von Daimler. Der damals noch als DaimlerChrysler firmierende Konzern veräußerte die Triebwerksparte 2003 an den Finanzinvestor KKR - für bescheidene 1,4 Milliarden Euro. Heute ist MTU knapp das Zehnfache wert und spielt nun in einer Liga mit der einstigen Muttergesellschaft.

Hier geht's zum aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...