The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0GZG XFRA DE000PZ9REH3 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA 0GZK XFRA DE000PZ9REL5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA 0GZJ XFRA DE000PZ9RET8 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA 0GZI XFRA DE000PZ9REZ5 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA 0GZL XFRA DE000PZ9RME3 BNP PAR.ISS. O.E. ETC EQ01 EQU EUR Y

CA VCC2 XFRA US10802T1051 BRICKELL BIOTECH DL-,01 EQ01 EQU EUR N