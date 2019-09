FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.098 EUR

7IP XFRA KYG4723A1085 IMPRO PRECISION IND.HD-,1 0.005 EUR

1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.077 EUR

26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.048 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.073 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.283 EUR

5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. 0.004 EUR

KIFF XFRA TH0121010019 KIATNAKIN BK-FOREIGN-BA10 0.045 EUR