TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen folgen am Mittwoch im späten Geschäft nicht den negativen US-Vorgaben. Zwar gibt es vereinzelt Abgaben, diese weisen aber meist nicht das Ausmaß wie am Vorabend in den USA auf. Er gibt auch Börsen, die im Plus gehandelt werden. Ein klarer Trend bildet sich nicht aus - außer einer niedrigen Volumina. Jedoch sorgen die schwachen US-Konjunkturdaten, die bereits die Wall Street belastet hatten, auch an den Börsen in Ostasien und Australien nicht für Kauflaune. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe lag erstmals seit 2016 im Kontraktionsbereich und klar unter der Prognose.

Gestützt werden die Aktienmärkte der Region von Lebenszeichen der chinesischen Volkswirtschaft. Die Geschäftsaktivität der chinesischen Dienstleister hat sich im August leicht verbessert. Der von Caixin Media und dem Analysehaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg gegenüber Juli und deutete anders als der ISM-Index in den USA eine wachsende Wirtschaft an. "Die chinesische Wirtschaft zeigte im August deutliche Anzeichen einer Erholung, insbesondere im Beschäftigungssektor", so Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. "Die eingeleiteten antizyklischen Maßnahmen zeigen allmählich Wirkung." Jedoch belaste der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter und drücke auf die Wirtschaftsstimmung, sagt Zhong.

China-Börsen im Plus

Dass US-Präsident Donald Trump in seiner Verärgerung über die chinesischen Gegenmaßnahmen auf US-Importzölle diese ursprünglich verdoppeln wollte und laut Medienberichten von seinen engsten Beratern von diesen Plänen abgebracht worden war, wird im Handel ambivalent zur Kenntnis genommen. Einige Teilnehmer werten es positiv, dass Trump bei seinen Entscheidungen auf seine Berater höre. Andere wiederum sehen die Schlagzeilen eher als Beleg dafür, dass nicht mit einer baldigen Lösung des Handelsstreits zu rechnen sei.

Mit den positiven China-Daten präsentiert sich der Schanghai-Composite gut behauptet, der HSI in Hongkong mit plus 1,2 Prozent sogar deutlicher im positiven Terrain. Der Nikkei-225 in Tokio zeigt sich knapp behauptet. Der Dollar erholt sich zwar am Morgen etwas, auf Tagessicht neigt der Greenback zum Yen aber zur Schwäche und stützt damit den japanischen Aktienmarkt etwas. Der Dollar geht bei 106,02 Yen um nach einem Tagestief bei 105,83. Am Vortag ist der Greenback gleichwohl über 106,30 Yen gehandelt worden.

In Australien sinkt der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent. Das BIP ist im zweiten Quartal wie erwartet gestiegen. Damit geht das Land in das 29. Jahr ohne Rezession. Allerdings ist der aktuelle Wachstumspfad der langsamste seit der Finanzkrise. Eine Marktteilnehmer rufen daher nach verstärkten Wirtschaftsstimuli, auch wenn eine Rezession auch weiterhin nicht zu erwarten sei.

Unter den Einzelaktien sinken Nissan und Mitsubishi Motors in Tokio um 1,6 bzw. 1,0 Prozent. Der Auto-Absatz in Südkorea ist deutlich gefallen. Händler sprechen von einem Verbraucherboykott japanischer Waren wegen der jüngsten Streitigkeiten um Zwangsarbeit während der japanischen Besatzung. In Hongkong klettern die Titel des Fleischanbieters WH Group um 5,5 Prozent. Die Schweinefleischpreise in China bleiben auf dem Vormarsch.

=== Index (BÖrse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.539,80 -0,51% +15,82% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.645,51 +0,10% +3,15% 08:00 Kospi (Seoul) 1.972,96 +0,37% -3,34% 08:00 Schanghai-Comp. 2.936,68 +0,22% +17,75% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.830,19 +1,18% -1,28% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.103,02 +0,40% +0,71% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.592,56 +0,07% -5,86% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:37 % YTD EUR/USD 1,0975 +0,0% 1,0973 1,0941 -4,3% EUR/JPY 116,38 +0,1% 116,24 116,09 -7,4% EUR/GBP 0,9068 -0,1% 0,9078 0,9136 +0,8% GBP/USD 1,2102 +0,1% 1,2087 1,1971 -5,0% USD/JPY 106,05 +0,1% 105,94 106,11 -3,3% USD/KRW 1209,56 -0,1% 1210,89 1215,81 +8,5% USD/CNY 7,1665 -0,2% 7,1789 7,1811 +4,2% USD/CNH 7,1688 -0,1% 7,1770 7,1861 +4,3% USD/HKD 7,8442 0% 7,8442 7,8439 +0,2% AUD/USD 0,6774 +0,3% 0,6756 0,6720 -3,9% NZD/USD 0,6334 +0,1% 0,6329 0,6290 -5,7% Bitcoin BTC/USD 10.598,00 -0,9% 10.699,50 10.401,75 +184,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,23 53,94 +0,5% 0,29 +12,9% Brent/ICE 58,49 58,26 +0,4% 0,23 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.543,02 1.548,00 -0,3% -4,98 +20,3% Silber (Spot) 19,42 19,26 +0,8% +0,16 +25,3% Platin (Spot) 963,45 957,75 +0,6% +5,70 +21,0% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,5% +0,01 -4,6% ===

