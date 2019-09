Wären die Bayern an der Börse notiert, ließe sich daraus vermutlich ein Marktwert von über 2,5 Mrd Euro rechnen. Borussia Dortmund kratzte kürzlich an der Milliarde. Im Vergleich zu den Engländern kämen sogar noch höhere Werte heraus.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info