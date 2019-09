Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Eni von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 18,10 Euro belassen. Unter den mehr auf die Förderung von Gas- und Rohöl fokussierten integrierten Ölkonzernen habe sich die Aktie von Eni im Jahresverlauf stark entwickelt, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktualisierung des Strategieplans im März, der einen Aktienrückkauf beinhaltete, sei gut angekommen. Nun sehe er vergleichsweise mehr Wert in der Aktie von Equinor./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 03:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0003132476