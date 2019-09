Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43), mit mittlerweile über 22.000 Mitarbeitern, hat das Wachstum im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 deutlich beschleunigt.

Beeindruckend stiegen die Bestellungen von 167 Mio. auf 269 Mio., wobei sich das Wachstum nochmals beschleunigte: Während im 1 HJ 2018 eine Steigerung von 50% erreicht werden konnte, sind es jetzt 61% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Bruttowarenwert wuchs währungsbereinigt um 60 % auf EUR 3.192 Mio. und in Berichtswährung um 59 % (H1 2018: 57% währungsbereinigt und 42 % in Berichtswährung). Auch die Umsatzerlöse zeigen imposantes: Die Umsatzerlöse stiegen um 98 % währungsbereinigt auf EUR 582 Mio. und in Berichtswährung um 99 % .

Natürlich kostet ein derartiges Wachstum Geld: Das bereinigte EBITDA von minus EUR 171 Mio., das eine Marge von minus 29 % darstellt, liegt im Rahmen der Erwartungen des Managements (H1 2018: ...

