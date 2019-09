Zahlreiche Liegenschaften der Bundespolizei sind offenbar in einem miserablen Zustand. 205 Millionen Euro werden nur für die Sanierung der 268 Dienststellen benötigt, die in der Verantwortung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben liegen, berichtet die "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf die Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion.



Instandsetzungsbedarf gibt es demnach bei Abwasseranlagen, Dächern, Heizungsanlagen oder Hubschrauberlandeplätzen. Insgesamt verfügt die Bundespolizei über 483 Liegenschaften. 215 davon wurden von anderen Eigentümern wie der Bahn angemietet. Über deren Lage hat das Ministerium keinen Überblick.



Der Zustand der eigenen Liegenschaften könne als "noch weitgehend hinreichend bewertet werden", heißt es in dem Papier. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser sagte der Zeitung, das bedeute "nichts Gutes". Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) reiche es wohl, "dass es in die Gebäude nicht hineinregnet und die Heizung einigermaßen funktioniert". Strasser forderte den Minister auf, zügig umzusteuern.