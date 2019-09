Keiner weiß so recht warum, aber MGM Resorts, Wynn Resorts und Las Vegas verloren gestern zwischen 2,2 und 4,4 %. Die Ereignisse in Hongkong scheinen Wirkung zu zeigen. Die Ausländer bleiben fern bzw. die Inlandschinesen halten sich zurück. Korrekturen um 40 % wären keine Überraschung. Dann würden wir in Stellung gehen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV