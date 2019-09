Zuletzt hatten wir unsere Aussichten auf die Beiersdorf Aktie Mitte August auf der bullischen Seite bekräftigt. Unser vorläufiges Kursziel war die Marke bei 115 EUR und dieses Niveau konnte in dieser Woche ohne größere Probleme erreicht werden. Damit bleibt die Aktie weiterhin in einem bestechenden Aufwärtstrend und ein Ende der Rallye ist noch nicht in Sicht.

