flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber marschiert in großen ...

Der Preis für eine Feinunze Silber marschiert in großen Schritten dem übergeordneten Kursziel und somit der ersten charttechnischen Hürde von 21,14 US-Dollar entgegen. Befeuert von globaler Unsicherheit - Hand in Hand mit Gold - kletterte der Preis in den letzten Tagen enorm aufwärts, im August gar über drei US-Dollar je Unze. Mit der zunehmenden Unsicherheit, Rezessionsängsten und konjunkturellen Eintrübungen, begleitet von künftigen Zinssenkungen der Fed, erscheinen Käufe von Edelmetallen als Flucht in den sicheren Hafen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom übergeordneten Hoch des 04. Juli 2016 bei 21,14 US-Dollar bis zum letzten Verlaufstief des 14. November 2018 bei 13,90 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 19,44 und 21,14 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 22,20/22,85/23,91 und 25,62 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 18,38/17,54/16,67 und 15,61 US-Dollar auszumachen.

