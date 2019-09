Heute sind die US-Börsen wieder geöffnet, so dass am Nachmittag wieder mehr Dynamik in den Markt kommen dürfte. Sollte der DAX über 12.000 Punkte ansteigen können, könnten je nach Verlauf in diesem Bereich zwischen 12.000 und 12.050 Punkten Short-Positionen erwogen werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 11.950 Punkten, vorbörslich um 11.920 Punkte.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.900, 11.860, 11.800 und 11.630 Punkten, nach oben bei 11.750 und 11.860 Punkten.

DAX unter 11.750 Punkten mit Kurs auf 11.300 und 11.150 Punkte, über 11.750 Punkten mit Kurs auf 11.850, 11.940 und 12.130 Punkte.

Gap um 12.135 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und

