Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) erweitert seine Kooperation mit der Mizuho Bank, Ltd., einem führenden globalen Finanzinstitut. Im Rahmen dieser Erweiterung werden die beiden Unternehmen in mehr Regionen und bei gemeinsamen digitalen Zahlungslösungen kooperieren.

Und interessant ist hier auch, wer das auf Seiten von Wirecard kommentiert: Laura McCracken. Wer? Man erfährt so nebenbei: ...in ihrer neuen Rolle als Global EVP Financial Institutions & Fintech bei Wirecard. Die ehemalige Führungskraft bei Facebook und Amazon ist seit 1. September 2019 bei Wirecard tätig. Schön das Wirecard mittlerweile auch für Topleute aus den BigTechs interessant wird.

...zurück zum neuen Geschäft

Seit 2018 arbeitet Wirecard mit der Mizuho Bank zusammen und bietet Akzeptanz- und Issuing-Services für Firmenkunden der Mizuho Bank in Asien an. Die Mizuho Bank gehört zur Mizuho Financial Group, einem der größten Finanzinstitute der Welt. Die Mizuho Financial Group ist in 38 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über eine Bilanzsumme ...

