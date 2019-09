das Pfund fällt und wie verdient man daran? Erstklassige Firmen mit Weltgeltung wie etwa Rolls Royce erhalten Sie im Moment um 20 % billiger aber Rolls Royce verbessert seine Wettbewerbsposition infolge der Pfundabwertung beachtlich. Das ergibt einen Doppeleffekt: Rolls Royce wird wertvoller aber mit einem beachtlichen Preisabschlag in der genannten Höhe. So nutzt man die aktuelle Konstellation rund um den Brexit der Engländer.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



