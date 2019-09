Das Papier der Kranich-Airline befindet sich derzeit im Sinkflug. Am 15. August markierte die Lufthansa-Aktie ein neues 12-Monats-Tief bei 12,87 Euro - in der 1-Jahres-Betrachtung steht ein Kursverlust in Höhe von 38% auf dem Kurszettel. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das wichtige Sommergeschäft...

Den vollständigen Artikel lesen ...