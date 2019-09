Der Streit um den Ausstieg der Briten aus der EU bewegt die Märkte. Außerdem startet am heutigen Mittwoch der Handelsblatt-Bankengipfel.

Das Chaos in der Brexit-Diskussion bewegt nicht nur die Weltpolitik, sondern auch die Märkte. Am späten Dienstagabend verlor Premierminister Boris Johnson die Mehrheit im Parlament und kündigte an, Neuwahlen für Mitte Oktober zu beantragen, wenn das Parlament am heutigen Mittwoch einen No-Deal-Brexit blockieren sollte.

Der weitere Verlauf im Streit um den Austritt Großbritanniens aus der EU dürfte auch an diesem Mittwoch die Märkte bewegen. Der Dax startet mit einem Plus von 0,99 Prozent bei 12.043 Punkten in den Handelstag.

Am Dienstag hatte sich dieser in einer engen Handelsspanne bewegt: Zum Handelsende notiert der deutsche Leitindex bei 11.910 Punkten und damit etwa 0,4 Prozent leichter. Zwischen Tageshoch und -tief lagen weniger als 80 Punkte.

Neben der Entwicklungen in Großbritannien werden für Anleger heute diverse Diskussionen in der Geldpolitik interessant. Die zukünftige EZB-Chefin Chrsitine Lagarde führt die Pläne für ihre Amtszeit aus. Dabei wird sich sich wohl nach der aktuellen Niedrigzinspolitik des derzeitigen EZB-Präsidenten Mario Draghi richten. Außerdem wird der Zinsbescheid der Bank of Canada erwartet, sowie Reden von Neel Kashkari, Präsident der Fed von Minneapolis, und Charles Evans, Fed-Präsident von Chicago.

In Frankfurt beginnt der Handelsblatt-Bankengipfel. Führende Köpfe der Finanzbranche, wie Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, Larry Fink, der Chef des Dax-Aufsteigers Wirecard, Markus Braun, und andere hochrangige Referenten diskutieren über die Geldpolitik der EZB, die Gefahren für die Weltkonjunktur und die Herausforderungen der Digitalisierung.

Die Deutsche Börse wird gegen Abend die turnusgemäße Überprüfung der Zusammensetzung ihrer Aktienindizes ...

