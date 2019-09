Goldpreis: Folgt jetzt dank Fed und Handelsstreit der ganz große Wurf?

Bis in den Frühling hinein hatte sich der Goldpreis in diesem Jahr kaum von der Stelle bewegt. Eine plötzliche Aufwärtsbewegung brachte die Notierungen für das gelbe Edelmetall inzwischen auf ein neues Sechsjahreshoch. Die Marke von 1.500 US-Dollar pro Feinunze wurde in der Zwischenzeit geknackt. In Euro gerechnet erreichte der Goldpreis Ende August sogar einen neuen Höchststand. In diesem Fall ging es über die Marke von 1.400 Euro pro Unze. Mehrere Aspekte haben zu dieser Entwicklung beigetragen.

In den vergangenen Monaten haben Anleger Gold verstärkt als einen so genannten Sicheren Hafen (wieder)entdeckt. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten sollen diese, die Risiken in den Depots abmildern. Dabei geht es derzeit an den Finanzmärkten recht turbulent zu. Im Fokus steht neben einem möglichen ungeregelten Brexit vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China. Zwar wollen die Parteien weiter miteinander verhandeln und nach einer Lösung suchen, am 1. September traten jedoch neue Zölle und Gegenzölle in Kraft. Am 15. Dezember soll eine weitere Erhöhung der gegenseiteigen Strafzölle folgen.

Während der anhaltende Handelskonflikt Marktteilnehmer beunruhigt, könnten die Spannungen im internationalen Handel den Goldpreis auch aus einem anderen Grund beflügeln. Die US-Notenbank Fed hat Ende Juli erstmals seit der Finanzkrise die Leitzinsen gesenkt. Die Notenbanker wollten unter anderem die möglichen Risiken aus dem Handelsstreit für die US-Wirtschaft abfedern. Weitere Zinsschritte könnten folgen. Solche fordert US-Präsident Donald Trump vehement. Niedrigere Zinsen könnten den US-Dollar schwächen, was die Goldbeschaffung günstiger machen und damit die Nachfrage sowie den Preis ankurbeln würde.

