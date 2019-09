Der seit Jahren kriselnde Elektroauto-Entwickler Faraday Future versucht einen Neustart mit einem ehemaligen BMW-Manager an der Spitze. Das aus China finanzierte Unternehmen mit Sitz in Kalifornien ernannte Carsten Breitfeld zu seinem neuen Chef. Gründer Jia Yueting, der zuletzt den Spitzenjob hielt und als wichtigster Geldgeber von Faraday Future galt, will als Produktchef weitermachen.

