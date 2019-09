Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Dienstleistungssektor erholt sich leicht

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im August leicht verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,1 (Juli: 51,6) Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. "Die chinesische Wirtschaft zeigte im August deutliche Anzeichen einer Erholung, insbesondere im Beschäftigungssektor", sagte Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group.

Hongkong will Auslieferungsgesetz zurückziehen - Bericht

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will einem Pressebericht zufolge die formelle Rücknahme des Auslieferungsgesetzes ankündigen und damit zumindest eine der Forderungen der Demonstranten erfüllen. Wie die South China Morning Post unter Berufung auf Informanten berichtete, wird Lam am Mittwochnachmittag den Gesetzesentwurf, der eine fast dreimonatige Protestkrise ausgelöste, offiziell zurückziehen. Lam hatte den Gesetzentwurf zuvor ausgesetzt und für "tot" erklärt, bestand aber darauf, dass er nicht formell zurückgezogen würde.

BIP-Wachstum in Australien so niedrig wie seit der Finanzkrise

Die australische Wirtschaft ist im zweiten Quartal auf Jahressicht so langsam gewachsen wie seit der Finanzkrise nicht. Belastet wurde die Wirtschaftsentwicklung durch schwache Konsumausgaben und einen starken Rückgang beim Wohnungsbau. Eine Senkung der Arbeitslosigkeit ist mit diesem Wachstum schwer erreichbar. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Quartal um 0,5 Prozent und mit 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was im Rahmen der Erwartungen von Ökonomen lag.

Baerbock und CDU-Politiker Wendt fordern von Merkel harten Kurs gegen China

Grünen-Chefin Annalena Baerbock und der Bundestags-Petitionsausschussvorsitzende Marian Wendt (CDU) haben Kanzlerin Angela Merkel zu einem harten Kurs gegen China im Konflikt mit Hongkong während ihres Besuches am Freitag in Peking aufgefordert. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang müsse Angela Merkel (CDU) klar machen, dass Chinas Druck auf die Politik in der Sonderverwaltungszone Folgen für die wirtschaftliche Kooperationsbereitschaft Deutschlands habe, sagte Baerbock der Düsseldorfer Rheinischen Post.

Johnson verliert Parlamentsabstimmung und kündigt Neuwahl-Initiative an

Krachende Niederlage für den britischen Regierungschef Boris Johnson im Parlament: Gegen den erklärten Willen des Premierministers erzwangen die Abgeordneten in London, dass das Unterhaus über einen Gesetzentwurf zu einer möglichen Brexit-Verlängerung abstimmen kann. Johnson reagierte umgehend und kündigte an, er werde vorgezogene Neuwahlen beantragen, falls die Abgeordneten wirklich am Mittwoch dieses Gesetz gegen den sogenannten harten Brexit beschließen.

Britische Regierung plant Zusatzausgaben in Milliardenhöhe für Brexit-Bewältigung

Die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson hat zur Bewältigung der Brexit-Folgen zusätzliche Ausgaben in Höhe von 2 Milliarden Pfund angekündigt. Finanzminister Sajid Javid werde am Mittwoch vor dem Londoner Unterhaus verkünden, dass die zusätzlichen Mittel im Jahr nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ausgegeben werden sollen, erklärte die britische Regierung. Die Gelder sollen etwa in den Grenzschutz und die Hafeninfrastruktur fließen.

Fünf-Sterne-Basis gibt grünes Licht für Koalition mit Sozialdemokraten

Grünes Licht für die geplante Regierungsbildung in Italien: Die Basis der Fünf-Sterne-Bewegung hat sich in einer Online-Abstimmung mit überwältigender Mehrheit für ein Bündnis mit der sozialdemokratischen PD entschieden und somit mögliche Neuwahlen abgewendet. Beide Parteien können nun mit dem bisherigen Regierungschef Giuseppe Conte als Ministerpräsidenten eine Regierungskoalition bilden, wie Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio bekanntgab.

US-Botschafter in Brüssel erwartet Neustart der Beziehungen mit EU

Nach den Treffen zwischen US-Außenminister Mike Pompeo und designierten hochrangigen Vertretern der EU hat sich der US-Botschafter in Brüssel optimistisch über die künftige Zusammenarbeit geäußert. Pompeos Besuch in Brüssel habe dem Ziel gedient, "unsere Beziehung neu zu starten", sagte Botschafter Gordon Sondland zu Journalisten. Alle Beteiligten hätten die Gespräche mit einem "sehr optimistischen" Gefühl für die Zukunft verlassen. Die Gespräche seien "außergewöhnlich gut" verlaufen.

USA verhängen Sanktionen gegen iranisches Raumfahrtprogramm

Als Reaktion auf einen angeblich gescheiterten Raketenstart im Iran haben die USA weitere Sanktionen gegen Teheran verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen die iranische Raumfahrtbehörde und zwei mit ihr verbundene Forschungszentren, wie US-Außenminister Mike Pompeo in Washington mitteilte. Seine Regierung werde nicht zulassen, dass Teheran sein Raumfahrtprogramm als Deckmantel dafür benutze, die Entwicklung seiner ballistischen Raketen voranzutreiben.

Trump erhält Pentagon-Mittel in Milliardenhöhe für Mauer zu Mexiko

US-Präsident Donald Trump erhält mehrere Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Das US-Verteidigungsministerium gab 3,6 Milliarden Dollar für das Vorhaben Trumps frei. Damit soll ein Mauerabschnitt von 280 Kilometern Länge finanziert werden. Die Gelder aus dem Haushalt des Verteidigungsministeriums werden aus Infrastrukturprojekten abgezogen. Die Opposition sprach von einem "Missbrauch" des Verteidigungsbudgets.

Fitch erhöht Argentinien auf CC von RD

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertung Argentiniens auf CC von RD angehoben. Die bisherige Einstufung RD (Restricted Default) steht für einen teilweisen Zahlungsausfall, die neue Bewertung liegt zwei Stufen höher und steht für extrem spekulativ bzw in Zahlungsverzug mit wenig Aussicht auf Erholung. Erst am Freitag hatte Fitch Argentinien auf RD von CCC abgestuft.

